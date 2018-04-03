BRIEF-International Speedway Q1 Earnings Per Share $3.83

April 3 (Reuters) - International Speedway Corp:
* INTERNATIONAL SPEEDWAY CORPORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF FISCAL 2018
* Q1 REVENUE $148.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $151.9 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.57 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES CAPITAL EXPENDITURES FOR EXISTING FACILITIES UP TO $500.0 MILLION FROM FISCAL 2017 THROUGH FISCAL 2021
* FOR FISCAL 2017 THROUGH 2021 EXPECT RETURN OF CAPITAL PROGRAM TO BE APPROXIMATELY $280.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: