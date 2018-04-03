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April 3, 2018 / 11:36 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-International Speedway Q1 Earnings Per Share $3.83

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - International Speedway Corp:

* INTERNATIONAL SPEEDWAY CORPORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF FISCAL 2018

* Q1 EARNINGS PER SHARE $3.83

* Q1 REVENUE $148.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $151.9 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.57 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍REAFFIRMS FULL YEAR 2018 GUIDANCE​

* SEES ‍CAPITAL EXPENDITURES FOR EXISTING FACILITIES UP TO $500.0 MILLION FROM FISCAL 2017 THROUGH FISCAL 2021​

* ‍FOR FISCAL 2017 THROUGH 2021 EXPECT RETURN OF CAPITAL PROGRAM TO BE APPROXIMATELY $280.0 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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