Healthcare
April 17, 2020 / 5:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Interparfums Postpones Major Launches To Beginning 2021

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Interparfums SA:

* INTERPARFUMS ADAPTS ITS OPERATING MODEL

* SEVERAL ADVERTISING INVESTMENT PROGRAMS AS WELL AS MAJOR LAUNCHES THAT WERE PLANNED HAVE BEEN POSTPONED TO BEGINNING 2021

* SOURCING AND PACKAGING PLANS HAVE BEEN REVISED FOR COMING MONTHS, REDUCED FOR SELECTED LINES OR SECONDARY PROJECTS WHILE STRENGTHENED FOR CATALOG’S FLAGSHIP LINES

* OUR SOLID FINANCIAL SITUATION AND HIGHLY ADAPTABLE BUSINESS MODEL WILL ALLOW US TO GET THROUGH THIS CRISIS - CEO Source text : bit.ly/2z8MDsF Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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