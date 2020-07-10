Healthcare
July 10, 2020 / 5:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Interparfums Sees H1 Sales Between 135 And 140 Million Euros

1 Min Read

July 10 (Reuters) - INTERPARFUMS SA:

* SEES H1 SALES BETWEEN EUR 135 MILLION AND EUR 140 MILLION

* AS EXPECTED IN APRIL, NET CASH POSITION HAS REMAINED AT HIGH LEVEL OVER LAST FEW MONTHS AT AROUND EUR 170 MILLION

* RECENT LICENSE AGREEMENT WITH MONCLER BRAND: LAUNCH OF 1ST FRAGRANCE LINE PLANNED DURING Q1 2022

* IS EXPECTING A MEASURED RECOVERY IN SALES IN H2, DIRECTLY LINKED TO GRADUAL REOPENING OF MARKETS

* NEW MARKETING PLAN POSTPONED TO 2021 FOR BETTER MARKET CONDITIONS

* CO DID NOT MAKE USE OF AID AVAILABLE IN FORM OF GOVERNMENT-BACKED LOANS OR DEFERRAL OF SOCIAL SECURITY, TAX PAYMENTS

* AGREEMENT WITH MONCLER BRAND, PARTNERSHIP WITH ORIGINES-PARFUMS COMBINED WITH WHOLE SERIES OF EFFECTIVE ACTIONS GIVE THE COMPANY REASONS FOR CAUTIOUS OPTIMISM Source text: bit.ly/2W4ZOTV Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below