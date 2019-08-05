Switzerland Market Report
August 5, 2019 / 4:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Interroll Holding H1 Net Profit At CHF 23.1 Mln

1 Min Read

Aug 5 (Reuters) - INTERROLL HOLDING AG:

* H1 EBIT WAS CHF 31.2 MILLION (+23.3%), WHILE NET PROFIT WAS CHF 23.1 MILLION (+24.2%)

* H1 ORDER INTAKE WAS CHF 299.0 MILLION (-7.9%), FOLLOWING RECORD GROWTH IN SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR

* H1 NET SALES REVENUES CLIMBED TO A RECORD LEVEL OF CHF 260.8 MILLION (+8.4%)

* IS EXPECTING MOMENTUM TO SLOW DOWN IN SECOND HALF OF 2019

* H1 NET PROFIT INCREASED BY 24.2% TO CHF 23.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 18.6 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below