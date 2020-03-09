Healthcare
March 9, 2020 / 6:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Intertek Says It Implemented Extensive Actions To Manage Risk From Coronavirus Within Operations In Greater China

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Intertek Group PLC:

* INTERTEK GROUP PLC - UPDATE ON NOVEL CORONAVIRUS

* INTERTEK - PUT COMPLETE RESTRICTION ON INTERNATIONAL TRAVEL BY OUR PEOPLE OUT OF AND INTO MAINLAND CHINA, HONG KONG SAR, SOUTH KOREA AND ITALY

* INTERTEK - IMPLEMENTED EXTENSIVE ACTIONS TO MANAGE RISK OF INFECTION WITHIN OPERATIONS IN GREATER CHINA

* INTERTEK - SINCE FEB 10, CO SEEN A RAMP-UP IN PRODUCTION CAPACITY IN GREATER CHINA, EXPECT TO BE BACK TO NORMAL OPERATIONS IN NEXT FEW WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage:

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