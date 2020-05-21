Healthcare
May 21, 2020 / 6:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Intertek Says Year-End Net Financial Debt Expected To Be In Range Of £650 Mln -£700 Mln

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Intertek Group PLC:

* INTERTEK GROUP PLC - TRADING STATEMENT

* INTERTEK - FROM 1 JANUARY TO 30 APRIL 2020 REVENUE OF £882M, DOWN 4.6% YEAR-ON-YEAR BOTH AT CONSTANT AND ACTUAL RATES

* INTERTEK - YEAR-END NET FINANCIAL DEBT CURRENTLY EXPECTED TO BE IN RANGE OF £650-700M

* INTERTEK - PUT IN PLACE RIGHT MEASURES ON HEALTH AND SAFETY, CUSTOMER SERVICE, COST CONTROLS, CASH MANAGEMENT AND EMPLOYEE ENGAGEMENT

* INTERTEK - IS TOO EARLY TO QUANTIFY IMPACT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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