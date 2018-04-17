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April 17, 2018 / 9:59 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Intesa Sanpaolo SpA Reaches Agreement With Intrum For NPL

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Intesa Sanpaolo SpA:

* SAYS INTRUM OFFER ACCEPTED

* REACH A STRATEGIC AGREEMENT WITH INTRUM IN RESPECT OF NON-PERFORMING LOANS

* AGREEMENT UNDERPINS THE DE-RISKING STRATEGY ENVISAGED BY INTESA SANPAOLO IN ITS 2018-2021 BUSINESS PLAN

* SAYS AGREEMENT OBJECTIVE IS REDUCTION IN THE GROSS NPL RATIO TO SINGLE DIGIT (DOWN TO 9.6% FROM 11.9%, WHEN CONSIDERING 2017 YEAR-END FIGURES)

* SEES NET CAPITAL GAIN OF AROUND EURO 400 MILLION IN THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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