BRIEF-Intesa Sanpaolo Suspends Dividend Proposal

March 31 (Reuters) - Intesa Sanpaolo SpA:
* PROPOSE ALLOCATION TO RESERVES OF NET INCOME FOR FINANCIAL YEAR 2019
* PRO-FORMA FULLY LOADED CET1 RATIO AT END-DEC INCREASES TO 15.2% FROM 14.1%
* AMOUNT OF CET1 CAPITAL ABOVE SREP REQUIREMENT WOULD INCREASE TO AROUND 19 BILLION EUROS
* CEO CARLO MESSINA WILL ALLOCATE 1 MILLION EUROS TO DONATIONS FOR HEALTHCARE INITIATIVES
* 21 MANAGERS REPORTING DIRECTLY TO MESSINA WILL DONATE AROUND FIVE MILLION EUROS
* STRATEGIC RATIONALE OF UBI BANCA OFFER TAKES ON EVEN STRONGER SIGNIFICANCE IN AFTERMATH OF COVID-19 EPIDEMIC
* CAPITAL INCREASE FOR UBI BANCA OFFER IS CONFIRMED ON SHAREHOLDERS’ MEETING AGENDA
* WILL CONVENE SHAREHOLDERS’ MEETING AFTER OCT.1 TO EXECUTE PART OF THE RESERVES TO SHAREHOLDERS BY END OF 2020 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)