Healthcare
March 31, 2020 / 10:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Intesa Sanpaolo Suspends Dividend Proposal

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Intesa Sanpaolo SpA:

* SUSPENDS DIVIDEND PROPOSAL

* PROPOSE ALLOCATION TO RESERVES OF NET INCOME FOR FINANCIAL YEAR 2019

* PRO-FORMA FULLY LOADED CET1 RATIO AT END-DEC INCREASES TO 15.2% FROM 14.1%

* AMOUNT OF CET1 CAPITAL ABOVE SREP REQUIREMENT WOULD INCREASE TO AROUND 19 BILLION EUROS

* CEO CARLO MESSINA WILL ALLOCATE 1 MILLION EUROS TO DONATIONS FOR HEALTHCARE INITIATIVES

* 21 MANAGERS REPORTING DIRECTLY TO MESSINA WILL DONATE AROUND FIVE MILLION EUROS

* STRATEGIC RATIONALE OF UBI BANCA OFFER TAKES ON EVEN STRONGER SIGNIFICANCE IN AFTERMATH OF COVID-19 EPIDEMIC

* CAPITAL INCREASE FOR UBI BANCA OFFER IS CONFIRMED ON SHAREHOLDERS’ MEETING AGENDA

* WILL CONVENE SHAREHOLDERS’ MEETING AFTER OCT.1 TO EXECUTE PART OF THE RESERVES TO SHAREHOLDERS BY END OF 2020 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below