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March 13, 2018 / 11:47 AM / Updated 29 minutes ago

BRIEF-Intra-Cellular Therapies Announces Positive Pre-NDA Meeting With FDA For Schizophrenia Treatment

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Intra-Cellular Therapies Inc:

* INTRA-CELLULAR THERAPIES ANNOUNCES POSITIVE PRE-NDA MEETING WITH FDA FOR LUMATEPERONE FOR THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA

* INTRA-CELLULAR THERAPIES INC - ‍FDA AGREED ON PROPOSED CONTENT AND TIMING OF A ROLLING NDA SUBMISSION​

* INTRA-CELLULAR THERAPIES INC - ‍PLANS TO COMPLETE ITS NDA SUBMISSION BY MID-2018.​

* INTRA-CELLULAR THERAPIES - ‍HAD POSITIVE PRE-NDA MEETING WITH FDA REGARDING LUMATEPERONE FOR TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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