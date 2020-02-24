BRIEF-Intricon Sees FY 2020 Revenue $110 Million To $114 Million

Feb 24 (Reuters) - IntriCon Corp:
* INTRICON REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $27.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $26.3 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.06 — REFINITIV IBES DATA
* ANTICIPATES A MORE TEMPERED DIABETES BUSINESS IN 2020 DUE TO DOMESTIC COMPETITIVE PRESSURES FACING ITS LARGEST CUSTOMER
* INTRICON - REVENUE DECLINE DURING Q4 WAS LARGELY ATTRIBUTED TO ANTICIPATED RESTRUCTURING ACTIVITIES WITHIN LARGE INSURANCE CUSTOMER’S HEARING HEALTH BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: