Healthcare
March 25, 2020 / 6:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Intrum Says Strategic Markets Business Line Is Experiencing Delays In Cash Flows Due To General Restrictions Brought In Across Countries

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Intrum AB:

* INTRUM AB SAYS STRATEGIC MARKETS BUSINESS LINE IS EXPERIENCING DELAYS IN CASH FLOWS DUE TO GENERAL RESTRICTIONS BROUGHT IN ACROSS COUNTRIES

* INTRUM AB - EVENTS RELATED TO SPREAD OF COVID-19 ARE EXPECTED TO HAVE NEGATIVE IMPACTS ON CO’S PRODUCTIVITY AND RESULTS FOR A LIMITED PERIOD OF TIME

* INTRUM AB - OPERATING RESULTS FOR FIRST AND SECOND QUARTERS WILL BE LOWER THAN OUR PREVIOUS INTERNAL EXPECTATIONS

* INTRUM AB - PRELIMINARY ASSESSMENT IS THAT REPORTED EARNINGS WILL BE AFFECTED TO GREATER EXTENT THAN CASH EBITDA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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