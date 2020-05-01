BRIEF-Intu Properties Appoints Chief Restructuring Officer, Agrees RCF Waiver

May 1 (Reuters) - Intu Properties PLC:
* APPOINTMENT OF DAVID HARGRAVE AS CHIEF RESTRUCTURING OFFICER
* DAVID HAS ALSO BEEN APPOINTED TO BOARD AS A NON-EXECUTIVE DIRECTOR
* AGREED WAIVERS FOR CERTAIN POTENTIAL BREACHES WHICH COULD HAVE ARISEN, INCLUDING IN PARTICULAR UNDER OUR RCF
* RCF WAIVER IS UNTIL 26 JUNE 2020 AND IS SUBJECT TO CERTAIN COMPLIANCE CONDITIONS
* AGREEMENT WITH COUNTERPARTY ON SOME INTEREST RATE SWAPS ENTERED INTO BY UNIT WHICH HAD MANDATORY BREAK AT END OF APRIL
* EFFECT OF AGREEMENT IS FOR AMOUNTS DUE ON CLOSE OUT OF SWAPS TO BE LEFT OUTSTANDING TO BE REPAID ON 26 JUNE OR AGREED LATER DATE
* NOW RECEIVED 40 PER CENT OF RENT AND SERVICE CHARGE FOR QUARTER
* OFFERING MONTHLY RENTS TO END OF 2020, ADVANCED TALKS WITH CUSTOMERS REPRESENTING FURTHER 28 PER CENT OF AMOUNTS DUE
* VERY SMALL NUMBER OF CASES WHERE CUSTOMERS NOT CURRENTLY ENGAGING WITH US TO FIND A CONSENSUAL SOLUTION
* IN INSTANCES WHERE LARGE, WELL-CAPITALISED BRANDS WHO HAVE ABILITY TO PAY BUT CHOSEN NOT TO, CO PREPARED TO TAKE MORE ROBUST ACTION
* FURLOUGHED AROUND 60 PER CENT OF STAFF IN CENTRES AND AROUND 20 PER CENT AT OUR HEAD OFFICE
* BOARD HAVE AGREED TO A 20 PER CENT SALARY REDUCTION FOR NEXT THREE MONTHS
* IDENTIFIED AROUND £3 MILLION OF COST SAVINGS IN SHORT-TERM
* GOT FINAL REGULATORY APPROVAL FOR SALE OF INTU PUERTO VENECIA AND WORKING TOWARDS CLOSING TRANSACTION IN MIDDLE OF MAY Source text for Eikon: Further company coverage: