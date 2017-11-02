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BRIEF-Intu Properties Plc anticipates positive like-for-like net rental income in 2017​
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#Financials
November 2, 2017 / 7:28 AM / Updated 36 minutes ago

BRIEF-Intu Properties Plc anticipates positive like-for-like net rental income in 2017​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 2 (Reuters) - INTU PROPERTIES PLC

* ‍OCCUPANCY REMAINS HIGH AT 96 PERCENT FOR PERIOD FROM JULY 1 TO NOV 2, UNCHANGED FROM JUNE 2017​

* ‍WE ANTICIPATE POSITIVE LIKE-FOR-LIKE NET RENTAL INCOME FOR A THIRD YEAR IN 2017​

* ‍FOOTFALL HAS SHOWN ENCOURAGING STRENGTH IN SECOND HALF YEAR TO DATE AT 2 PER CENT AHEAD OF SAME PERIOD IN 2016​

* ‍RENT REVIEWS IN PERIOD FROM JULY TO NOV HAVE BEEN CONCLUDED AT AN AVERAGE UPLIFT OF 15 PER CENT ON PREVIOUS RENTS​

* “‍WE EXPECT OVERALL NEW RENTAL LEVELS TO BE 15 PER CENT AHEAD OF PREVIOUS PASSING RENT”​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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