Healthcare
May 6, 2020 / 10:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Invacare Reports Q1 Adjusted Loss Per Share $0.21

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Invacare Corp:

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.02

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.22 — REFINITIV IBES DATA

* Q1 SALES $218.4 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $221.7 MILLION

* PANDEMIC IMPACTED BUSINESS UNITS IN VARYING WAYS

* MUST REMAIN FLEXIBLE AS WE NAVIGATE SUPPLY CHAIN ISSUES TO MEET INCREASED DEMAND

* INVACARE - REDUCING EXPENSES TO OFFSET DECLINES IN OTHER PARTS OF BUSINESS

* INVACARE - ANTICIPATES 2Q20 FINANCIAL RESULTS WILL BE CHALLENGED BY LOWER SALES VOLUMES

* INVACARE - CONTINUE TO EVALUATE AND TAKE ACTIONS TO PRESERVE LIQUIDITY

* INVACARE - DELAYED PAYMENT OF BONUSES EARNED IN 2019

* CONTINUES TO SUSPEND ITS FULL YEAR 2020 GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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