Healthcare
April 14, 2020 / 11:27 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Invacare Says Co Taking Steps To Offset Cost Increases From Pandemic-Related Supply Chain Disruptions

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Invacare Corp:

* INVACARE CORPORATION PROVIDES BUSINESS UPDATE AND ANNOUNCES PRELIMINARY FINANCIAL RESULTS FOR 1Q20

* INVACARE - FOR Q1 2020, EXPECTS TO REPORT PRELIMINARY NET SALES OF ABOUT $218.0 MILLION, DECREASE OF ROUGHLY 2.2% COMPARED TO PRIOR YEAR

* INVACARE CORP - TAKING STEPS TO OFFSET COST INCREASES FROM PANDEMIC-RELATED SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS

* INVACARE CORP - IN MEDIUM-TERM, STILL EXPECT TO EXECUTE ON PREVIOUSLY PLANNED STEPS IN OUR TRANSFORMATION

* INVACARE CORP - SUBSEQUENT TO Q1 2020, CO BORROWED AN ADDITIONAL $8.5 MILLION UNDER ITS EUROPEAN CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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