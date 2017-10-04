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BRIEF-INVENTURE FOODS SAYS ON SEPT 29 AMENDED CREDIT AGREEMENT WITH BSP AGENCY AND LENDERS
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October 4, 2017 / 1:20 PM / 16 days ago

BRIEF-INVENTURE FOODS SAYS ON SEPT 29 AMENDED CREDIT AGREEMENT WITH BSP AGENCY AND LENDERS

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 4 (Reuters) - Inventure Foods Inc:

* INVENTURE FOODS SAYS ON SEPT 29 ENTERED INTO LIMITED WAIVER AND SIXTH AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT WITH BSP AGENCY AND LENDERS - SEC FILING

* INVENTURE FOODS-AS PER AMENDMENT, LENDERS AGREED TO TEMPORARILY WAIVE FINANCIAL COVENANTS CO WAS REQUIRED TO COMPLY WITH UNDER CREDIT AGREEMENT UNTIL OCT 31

* INVENTURE FOODS - AS PER AMENDMENT, LENDERS AGREED TO FURTHER EXTEND DATE TO TEMPORARY WAIVER OF CREDIT AGREEMENT REQUIREMENT TO DELIVER FINANCIAL STATEMENTS

* INVENTURE FOODS INC - LENDERS AGREED TO FURTHER EXTENSION FROM SEPT 30 TO OCT 31 OF THE TEMPORARY WAIVER TO DELIVER AUDITED FINANCIAL STATEMENTS Source text: (bit.ly/2yXqKYy) Further company coverage:

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