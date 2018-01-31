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January 31, 2018 / 10:20 PM / in 3 hours

BRIEF-Invesque Continues Growth With Acquisition Of Newly Developed Facility In Texas

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Invesque Inc:

* INVESQUE CONTINUES GROWTH WITH ACQUISITION OF NEWLY DEVELOPED FACILITY IN TEXAS

* INVESQUE - ‍ BOUGHT POST-ACUTE TRANSITIONAL CARE FACILITY LOCATED IN ROUND ROCK, TEXAS FROM MAINSTREET PROPERTY GROUP, FOR ABOUT $22.8 MILLION​

* INVESQUE - ‍ACQUISITION EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO CO‘S ADJUSTED FUNDS FROM OPERATIONS​

* INVESQUE INC - ‍FUNDED TRANSACTION THROUGH A COMBINATION OF ASSUMPTION OF DEBT AND CASH ON HAND​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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