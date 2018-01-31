BRIEF-Invesque Continues Growth With Acquisition Of Newly Developed Facility In Texas

Jan 31 (Reuters) - Invesque Inc:
* INVESQUE CONTINUES GROWTH WITH ACQUISITION OF NEWLY DEVELOPED FACILITY IN TEXAS
* INVESQUE - BOUGHT POST-ACUTE TRANSITIONAL CARE FACILITY LOCATED IN ROUND ROCK, TEXAS FROM MAINSTREET PROPERTY GROUP, FOR ABOUT $22.8 MILLION
* INVESQUE - ACQUISITION EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO CO‘S ADJUSTED FUNDS FROM OPERATIONS
* INVESQUE INC - FUNDED TRANSACTION THROUGH A COMBINATION OF ASSUMPTION OF DEBT AND CASH ON HAND Source text for Eikon: Further company coverage: