BRIEF-Investec Sees FY Adj Operating Profit To Be 7% To 14% Lower

March 20 (Reuters) - Investec PLC:
* INVESTEC PLC - PRE-CLOSE TRADING UPDATE
* INVESTEC PLC - GROUP ADJUSTED OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO BE 7% TO 14% BEHIND FY2019
* INVESTEC PLC - CAPITAL AND LEVERAGE RATIOS REMAIN SOUND, AHEAD OF INTERNAL TARGETS AND REGULATORY REQUIREMENTS
* INVESTEC PLC - HAS NAVIGATED CHALLENGING MARKET CONDITIONS, EXACERBATED RECENTLY BY ONGOING PUBLIC HEALTH AND ECONOMIC EFFECTS OF COVID-19
* INVESTEC PLC - EFFECTS OF COVID-19 ON GLOBAL MARKETS ARE EXPECTED TO NEGATIVELY IMPACT INVESTEC’S FOURTH-QUARTER OPERATING PERFORMANCE Source text for Eikon: Further company coverage: