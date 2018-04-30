FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 30, 2018 / 6:56 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Investor AB to buy Piab from EQT in 7 bln SEK deal

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Investor AB:

* PIAB BECOMES A NEW SUBSIDIARY WITHIN PATRICIA INDUSTRIES

* PATRICIA INDUSTRIES, A PART OF INVESTOR AB, HAS AGREED TO ACQUIRE THE SWEDISH COMPANY PIAB GROUP AB FROM EQT

* SAYS ENTERPRISE VALUE AMOUNTS TO SEK 6.95 BN

* SAYS FOR 12-MONTH PERIOD ENDING MARCH 31, 2018, SALES AMOUNTED TO APPROXIMATELY SEK 1.2 BN. (PRO FORMA) AND EBITDA AND EBITA MARGINS WERE 29-30 PERCENT AND 28-29 PERCENT RESPECTIVELY

* SAYS PATRICIA INDUSTRIES EXPECTS TO INJECT APPROXIMATELY SEK 5.5 BN. IN EQUITY FOR MAJORITY OWNERSHIP OF COMPANY

* SAYS REMAINDER OF ACQUISITION WILL BE FINANCED BY EXTERNAL DEBT AND EQUITY PARTICIPATION BY MANAGEMENT AND KEY INDIVIDUALS WITHIN PIAB

* SAYS CLOSING IS EXPECTED DURING Q2, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.