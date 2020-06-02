Healthcare
June 2, 2020 / 8:47 PM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-Investore Property FY Profit After Income Tax Of NZ$28.6M

1 Min Read

June 3 (Reuters) - Investore Property Ltd:

* FY PROFIT AFTER INCOME TAX OF NZ$28.6M VERSUS NZ$38.6M

* FY NET RENTAL INCOME NZ$48.1 MILLION VERSUS NZ$47.4 MILLION

* ANNUAL CASH DIVIDEND OF 7.60CPS

* EXPECTS IMPACT OF COVID-19 TO RESULT IN REDUCED GROSS RENT RECEIVABLE FOR FY21 OF BETWEEN NZ$1M & NZ$2M

* EXPECTS TO OFFER RENT DEFERRALS TO CERTAIN TENANTS WHICH WILL BE STRUCTURED TO BE REPAID BY 31 MARCH 2021

* REINTRODUCED BUILDING DEPRECIATION DEDUCTION CLAIMS TO PROVIDE FINANCIAL BENEFIT OF ABOUT NZ$2.2M FOR FY21

* DIVIDEND GUIDANCE FOR FY21 AT 7.60CPS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below