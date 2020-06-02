BRIEF-Investore Property FY Profit After Income Tax Of NZ$28.6M

June 3 (Reuters) - Investore Property Ltd:
* FY NET RENTAL INCOME NZ$48.1 MILLION VERSUS NZ$47.4 MILLION
* EXPECTS IMPACT OF COVID-19 TO RESULT IN REDUCED GROSS RENT RECEIVABLE FOR FY21 OF BETWEEN NZ$1M & NZ$2M
* EXPECTS TO OFFER RENT DEFERRALS TO CERTAIN TENANTS WHICH WILL BE STRUCTURED TO BE REPAID BY 31 MARCH 2021
* REINTRODUCED BUILDING DEPRECIATION DEDUCTION CLAIMS TO PROVIDE FINANCIAL BENEFIT OF ABOUT NZ$2.2M FOR FY21
* DIVIDEND GUIDANCE FOR FY21 AT 7.60CPS Source text for Eikon: Further company coverage: