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March 27, 2020 / 6:15 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Investore Property Sees FY20 Earnings Materially In Line With Previous Guidance

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Investore Property Ltd:

* EXPECTS FY20 EARNINGS TO BE MATERIALLY IN LINE WITH PREVIOUS GUIDANCE

* AROUND 90% OF INVESTORE’S PORTFOLIO BY GROSS CONTRACT RENTAL IS CATEGORISED AS ESSENTIAL BUSINESSES

* ALMOST ALL OF INVESTORE’S TENANTS ARE “ESSENTIAL BUSINESSES”, BASED ON CURRENT ADVICE FROM NEW ZEALAND GOVERNMENT

* EXPECTS TO COMPLETE ACQUISITION OF 3 LARGE FORMAT RETAIL ASSETS FROM STRIDE PROPERTY & ITS UNIT DURING NEXT QUARTER

* DOES NOT CURRENTLY CONSIDER THAT COVID-19 PANDEMIC WILL HAVE A MATERIALLY NEGATIVE IMPACT ON ITS BUSINESS

* LEASES WHERE TENANT HAS CONTRACTUAL RIGHT TO SUSPEND RENTAL PAYMENTS WILL RESULT RENTAL INCOME LOSS OF $0.02 MILLION DURING SHUTDOWN Source text for Eikon: Further company coverage:

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