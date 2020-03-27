BRIEF-Investore Property Sees FY20 Earnings Materially In Line With Previous Guidance

March 27 (Reuters) - Investore Property Ltd:
* EXPECTS FY20 EARNINGS TO BE MATERIALLY IN LINE WITH PREVIOUS GUIDANCE
* AROUND 90% OF INVESTORE’S PORTFOLIO BY GROSS CONTRACT RENTAL IS CATEGORISED AS ESSENTIAL BUSINESSES
* ALMOST ALL OF INVESTORE’S TENANTS ARE “ESSENTIAL BUSINESSES”, BASED ON CURRENT ADVICE FROM NEW ZEALAND GOVERNMENT
* EXPECTS TO COMPLETE ACQUISITION OF 3 LARGE FORMAT RETAIL ASSETS FROM STRIDE PROPERTY & ITS UNIT DURING NEXT QUARTER
* DOES NOT CURRENTLY CONSIDER THAT COVID-19 PANDEMIC WILL HAVE A MATERIALLY NEGATIVE IMPACT ON ITS BUSINESS
* LEASES WHERE TENANT HAS CONTRACTUAL RIGHT TO SUSPEND RENTAL PAYMENTS WILL RESULT RENTAL INCOME LOSS OF $0.02 MILLION DURING SHUTDOWN Source text for Eikon: Further company coverage: