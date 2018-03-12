FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 12, 2018 / 2:05 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Investor's Patricia Industries Acquires Sarnova

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Investor Ab:

* SARNOVA BECOMES A NEW SUBSIDIARY WITHIN PATRICIA INDUSTRIES

* SAYS ‍ENTERPRISE VALUE AMOUNTS TO USD 903 M​

* SAYS ‍PATRICIA INDUSTRIES WILL INJECT APPROXIMATELY USD 500 M. IN EQUITY FOR MAJORITY OWNERSHIP OF COMPANY

* PATRICIA INDUSTRIES, A PART OF INVESTOR AB, HAS SIGNED AN AGREEMENT WITH WATER STREET HEALTHCARE PARTNERS AND SARNOVA FOUNDER MATTHEW D. WALTER TO ACQUIRE SARNOVA HOLDINGS, INC, A U.S. SPECIALTY DISTRIBUTOR OF HEALTHCARE PRODUCTS IN THE EMERGENCY PREPAREDNESS AND ACUTE CARE MARKETS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.