FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Invision: intended placement of shares held by executive board
Sections
Featured
A shrinking island rejects 'climate victim' label
U.S.
A shrinking island rejects 'climate victim' label
Alphabet balloon to float limited internet in Puerto Rico
Technology
Alphabet balloon to float limited internet in Puerto Rico
Today in Sports
Reuters Pictures
Today in Sports
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 19, 2017 / 1:28 PM / 2 days ago

BRIEF-Invision: intended placement of shares held by executive board

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 19 (Reuters) - INVISION AG:

* DGAP-ADHOC: INVISION AG: INTENDED PLACEMENT OF DIRECTLY AND INDIRECTLY HELD SHARES BY THE EXECUTIVE BOARD

* ‍ARMAND ZOHARI INTENDS TO REDUCE ITS INTERESTS IN INVISION AG TO A MAXIMUM OF 13 PERCENT WITHIN NEXT 18 MONTHS​

* ‍50 PERCENT SHARE OF ZOHARI IN INVISION HOLDING GMBH WILL BE WITHDRAWN BY END OF THIS YEAR​

* ‍CHAIRMAN OF EXECUTIVE BOARD, PETER BOLLENBECK WILL REMAIN AS SOLE SHAREHOLDER OF INVISION HOLDING GMBH​

* ‍PETER BOLLENBECK INTENDS TO INCREASE ITS INTERESTS IN INVISION AG TO UP TO 30 PERCENT OVER NEXT 18 MONTHS​

* PETER BOLLENBECK, ARMAND ZOHARI AND MATTHIAS SCHROER, INTEND NOT TO FALL BELOW A STAKE OF 50 PERCENT IN LONG TERM​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.