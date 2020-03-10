Healthcare
March 10, 2020 / 8:42 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Invitae To Acquire Youscript And Genelex

1 Min Read

March 10 (Reuters) - Invitae Corp:

* INVITAE TO ACQUIRE YOUSCRIPT AND GENELEX TO MAKE IT EASIER TO USE PHARMACOGENETIC INFORMATION AT THE POINT OF CARE

* INVITAE CORP - INVITAE WILL ACQUIRE YOUSCRIPT FOR APPROXIMATELY $79.3 MILLION

* INVITAE CORP - INVITAE WILL ACQUIRE GENELEX FOR APPROXIMATELY $20.7 MILLION IN UPFRONT SHARES OF INVITAE COMMON STOCK

* INVITAE CORP - ACQUISITIONS ARE NOT EXPECTED TO MATERIALLY CHANGE PREVIOUSLY SHARED GUIDANCE ON REVENUE AND VOLUME FOR 2020. Source text for Eikon: Further company coverage:

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