Healthcare
May 27, 2020 / 9:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-IOI Corp Posts Qtrly Net Profit Of 100,000 RGT

1 Min Read

May 27 (Reuters) - IOI Corporation Bhd:

* QTRLY REVENUE 2.03 BILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 1.89 BILLION RGT, YEAR AGO QTRLY PROFIT 245.8 MILLION RGT

* FINANCIAL PERFORMANCE OF PLANTATION SEGMENT IN Q4 FY2020 LIKELY TO BE SIMILAR TO THAT IN Q3

* REFINERY SUB-SEGMENT EXPECTED TO PERFORM BETTER DURING Q4 FY2020 DUE TO HEALTHY REFINING AND FRACTIONATION MARGINS

* SPECIALTY FATS SUB-SEGMENT EXPECTED TO BE AFFECTED BY LOCKDOWNS IN EUROPE & US

* EXPECT TO SEE THROUGH COVID-19 PANDEMIC CRISIS RELATIVELY UNSCATHED Source: bit.ly/2zBYf7X Further company coverage:

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