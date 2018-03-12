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March 12, 2018 / 8:05 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Iovance Biotherapeutics Reports Q4 Non-Gaap Loss Per Share $0.32

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Iovance Biotherapeutics Inc:

* IOVANCE BIOTHERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.32

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.36

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.32 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.32 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* IOVANCE - ANTICIPATES CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS TO BE BETWEEN $190 MILLION AND $210 MILLION AT DECEMBER 31 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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