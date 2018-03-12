BRIEF-Iovance Biotherapeutics Reports Q4 Non-Gaap Loss Per Share $0.32

March 12 (Reuters) - Iovance Biotherapeutics Inc:
* IOVANCE BIOTHERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.32
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.32 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.32 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* IOVANCE - ANTICIPATES CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS TO BE BETWEEN $190 MILLION AND $210 MILLION AT DECEMBER 31 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)