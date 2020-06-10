Healthcare
June 10, 2020 / 9:38 AM / Updated an hour ago

BRIEF-IPC Corp Says Got Notifications From Some Independent Directors Relating To Hyflux Investigation

1 Min Read

June 10 (Reuters) - IPC Corp:

* RECEIVED NOTIFICATIONS ON 2 JUNE IN RELATION TO AUTHORITIES’ JOINT INVESTIGATION ON POTENTIAL LAPSES IN SOME DISCLOSURES BY HYFLUX

* WISHES TO INFORM THAT INVESTIGATION ON HYFLUX NOT RELATED TO CO

* BUSINESS AND OPERATIONS OF GROUP NOT AFFECTED BY INVESTIGATION & WILL CONTINUE AS NORMAL

* NOTIFICATIONS WERE RECEIVED BY CO FROM TWO OF ITS INDEPENDENT DIRECTORS IN RELATION TO THE INVESTIGATION ON HYFLUX

* AS OF JUNE 10, BOARD OPINES THAT BOTH INDIVIDUALS ARE ABLE TO FULFIL THEIR DUTIES PROFESSIONALLY AS INDEPENDENT DIRECTORS OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below