Healthcare
April 20, 2020 / 11:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ipsen Announces Positive Results From Phase III CheckMate -9ER Trial

1 Min Read

April 20 (Reuters) - IPSEN SA:

* POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM PIVOTAL PHASE III CHECKMATE -9ER TRIAL EVALUATING CABOMETYX® (CABOZANTINIB) IN COMBINATION WITH OPDIVO® (NIVOLUMAB) IN PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA

* STUDY MET PRIMARY ENDPOINT OF SIGNIFICANTLY IMPROVING PROGRESSION-FREE SURVIVAL, SECONDARY ENDPOINTS OF OVERALL SURVIVAL AND OBJECTIVE RESPONSE RATE VERSUS SUNITINIB

* CABOMETYX IN COMBINATION WITH OPDIVO DEMONSTRATES CLINICALLY MEANINGFUL EFFICACY RESULTS ACROSS ALL ENDPOINTS AND PRELIMINARY ASSESSMENT SHOWING A FAVORABLE SAFETY PROFILE

* TRIAL CO-FUNDED BY BRISTOL MYERS SQUIBB, EXELIXIS, IPSEN AND TAKEDA Source text: bit.ly/2KlXzFH Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below