Healthcare
March 11, 2020 / 6:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ipsen Announces Presentation Of New Data During ENETS Conference

1 Min Read

March 11 (Reuters) - Ipsen SA:

* IPSEN DATA PRESENTED DURING ENETS ANNUAL CONFERENCE 2020 CAPTURE NEW PATIENT AND HEALTHCARE PROFESSIONAL INSIGHTS IN TREATMENT OF NETS AND ACROMEGALY

* STUDIES INCLUDE QUANTITATIVE FINDINGS FROM PATIENTS AND HEALTHCARE PROFESSIONALS, AND NEW PERSPECTIVES ON SOMATOSTATIN ANALOGS IN MANAGEMENT OF NEUROENDOCRINE TUMORS (NETS) AND ACROMEGALY

* MULTINATIONAL PRESTO (NURSE PREFERENCE) STUDY RESULTS SIMULTANEOUSLY PUBLISHED AS OPEN ACCESS IN PEER-REVIEWED MEDICAL JOURNAL, ADVANCES IN THERAPY - PRESENTATIONS SHOWCASE IPSEN’S COMMITMENT TO PATIENT CENTRICITY, MULTI-STAKEHOLDER COLLABORATION

* AMONG RESULTS TO BE SHOWCASED BY IPSEN DURING ENETS 2020, SEVERAL STUDIES FEATURED SOMATULINE® AUTOGEL® (LANREOTIDE AUTOGEL) NEW SYRINGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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