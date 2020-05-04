Healthcare
May 4, 2020 / 5:20 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Ipsen Enters Into Option Agreement With IRICoR, University of Montreal

1 Min Read

May 4 (Reuters) - IPSEN SA:

* ENTERS INTO AN OPTION AGREEMENT WITH IRICOR AND UNIVERSITE DE MONTRÉAL FOR A DISCOVERY-STAGE ONCOLOGY PROGRAM

* IPSEN WOULD ACQUIRE AN EXCLUSIVE LICENSE FOR THE WORLDWIDE RIGHTS TO A HIGH-VALUE ONCOLOGY PROGRAM

* PROGRAM, CURRENTLY AT LEAD OPTIMIZATION STAGE, WILL FOCUS ON ADVANCING THE CURRENT LEAD MOLECULES TO THE DEVELOPMENT CANDIDATE STAGE

* FINANCIAL TERMS OF AGREEMENT, INCLUDING RESEARCH, DEVELOPMENT, COMMERCIAL MILESTONES AND ROYALTIES HAVE NOT BEEN DISCLOSED. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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