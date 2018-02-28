BRIEF-Ipsos FY Operating Income Up at 182.3‍​ Million Euros

Feb 28 (Reuters) - IPSOS SA:
* REG-IPSOS IN 2017: AN ENCOURAGING LEVEL OF ACTIVITY, THANKS TO STRONG DYNAMISM IN THE SECOND-HALF
* FY OPERATING INCOME EUR 182.3 MILLION VERSUS EUR 180.1 MILLION YEAR AGO
* 2018 CAN BE EXPECTED TO GROW AT A PACE SIMILAR TO THAT OBSERVED IN 2017
* FY NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO GROUP EUR 128.5 MILLION VERSUS EUR 106.9 MILLION YEAR AGO
* COMPANY‘S TOTAL GROWTH COULD BE GREATER THAN THAT IF IPSOS IS ABLE TO ACQUIRE AND CONSOLIDATE COMPANIES
* FY NET INCOME GROUP SHARE EUR 128.5 MILLION VERSUS EUR 106.9 MILLION YEAR AGO
* DISTRIBUTION OF DIVIDENDS OF 87 EURO CENTS PER SHARE FOR THE YEAR 2017
* IPSOS’ 2018 OPERATING PROFIT WILL SHOW A SLIGHT INCREASE. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)