BRIEF-Ipsos Q1 Revenue Down At 367.0 Million Euros

April 26 (Reuters) - IPSOS SA:
* REG-IPSOS: FIRST QUARTER OF 2018
* Q1 REVENUE EUR 367.0 MILLION VERSUS EUR 390.1 MILLION YEAR AGO
* OPERATING PROFIT IN 2018, HERE AGAIN AS IN 2017, WILL INCREASE MODESTLY
* IS LOOKING TO RESUME A PROGRAMME OF TARGETED ACQUISITIONS
* SEES MORE RAPID GROWTH FROM 2019/2020 IN OPERATING PROFIT
* PACE OF COMPANY’S DEVELOPMENT SHOULD BE SIMILAR TO 2016/2017, AT BETWEEN 2% AND 3%
* OPERATING PROFIT IN 2018 WILL INCREASE MODESTLY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)