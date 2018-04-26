FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Technology, Media and Telecommunications
April 26, 2018 / 4:51 PM / Updated 13 minutes ago

BRIEF-Ipsos Q1 Revenue Down At 367.0 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - IPSOS SA:

* REG-IPSOS: FIRST QUARTER OF 2018

* TOTAL ORGANIC GROWTH, Q1: +2%

* Q1 REVENUE EUR 367.0 MILLION VERSUS EUR 390.1 MILLION YEAR AGO

* OPERATING PROFIT IN 2018, HERE AGAIN AS IN 2017, WILL INCREASE MODESTLY

* IS LOOKING TO RESUME A PROGRAMME OF TARGETED ACQUISITIONS

* SEES MORE RAPID GROWTH FROM 2019/2020 IN OPERATING PROFIT

* GROWTH IS EXPECTED TO BE LIMITED IN 2018

* PACE OF COMPANY’S DEVELOPMENT SHOULD BE SIMILAR TO 2016/2017, AT BETWEEN 2% AND 3%

* MORE SUBSTANTIAL GROWTH SHOULD COME IN FOLLOWING YEAR.

* OPERATING PROFIT IN 2018 WILL INCREASE MODESTLY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.