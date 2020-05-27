Healthcare
May 27, 2020 / 6:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ipsos Says Q2 Sales Will Be Lower Despite Improved Performance in May

1 Min Read

May 27 (Reuters) - IPSOS SA:

* REPORTED ON TUESDAY THAT MAY ORDER BOOK IS LESS IMPACTED BY CANCELLATIONS AND POSTPONEMENTS VS AP

* NEW ORDERS, FUELED PARTLY BY SPECIFIC PROJECTS LINKED TO COVID-19, ARE CLOSE TO LAST YEAR’S LEVEL EVEN IF THEY WILL MOST LIKELY REMAIN SLIGHTLY LOWER

* ORDER BOOK SHOULD DROP AROUND 15% OVERALL IN MAY, A DECREASE 4 TIMES LOWER THAN THAT OBSERVED IN APRIL

* IT IS TOO EARLY TO MEASURE WHAT WILL BE IPSOS’ ACTIVITY IN 2020

* DESPITE THE IMPROVEMENT OF IPSOS’ PERFORMANCE IN MAY, SALES, INCOME AND MARGIN OF Q2 WILL BE LOWER THAN YEAR AGO

* IF CONTINUED IN JUNE, IMPROVEMENT OF ACTIVITY IN RECENT WEEKS SHOULD ALLOW IPSOS TO IMPROVE PERFORMANCE IN H2

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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