BRIEF-Iqvia Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $1.50

April 28 (Reuters) - IQVIA Holdings Inc:
* IQVIA REPORTS FIRST-QUARTER 2020 RESULTS; ISSUES SECOND-QUARTER 2020 GUIDANCE AND UPDATES FULL-YEAR 2020 GUIDANCE
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.48 — REFINITIV IBES DATA
* Q1 REVENUE $2.754 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $2.72 BILLION
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.03, REVENUE VIEW $10.87 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.14, REVENUE VIEW $2.47 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* 2020 GUIDANCE INCLUDES TOTAL ESTIMATED IMPACT FROM GENERAL BUSINESS DISRUPTION CAUSED BY COVID-19 VIRUS
* CURRENTLY ESTIMATES THAT ABOUT HALF OF IMPACT FROM COVID-19 VIRUS WILL OCCUR IN Q2, OVER A THIRD IN Q3 AND BALANCE IN Q4
* 2020 GUIDANCE ALSO INCLUDES AN APPROXIMATE $75 MILLION UNFAVORABLE IMPACT TO REVENUE DUE TO FOREIGN CURRENCY MOVEMENTS
* EXPECTS Q2 TO BE FISCAL QUARTER MOST IMPACTED BY COVID-19 CRISIS Source text for Eikon: Further company coverage: