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February 12, 2020 / 12:34 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Iqvia Reports Q4 Earnings Per Share $0.09

2 Min Read

Feb 12 (Reuters) - IQVIA Holdings Inc:

* IQVIA REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2019 RESULTSISSUES FIRST-QUARTER AND FULL-YEAR 2020 GUIDANCE

* SEES FY 2020 REVENUE $11.78 BILLION TO $12 BILLION

* Q4 REVENUE $2.895 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $2.84 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.72 — REFINITIV IBES DATA

* IQVIA HOLDINGS SAYS HAS EVALUATED POTENTIAL IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK, & GUIDANCE INCLUDES ESTIMATED REVENUE IMPACT OF $25 MILLION

* IQVIA HOLDINGS - MOST OF $25 MILLION IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK EXPECTED TO DROP TO PROFIT & ALL OF WHICH IS ASSUMED TO OCCUR IN Q1

* EXPECTS ABOUT $5.2 BILLION OF R&DS CONTRACTED BACKLOG FOR FY TO CONVERT TO REVENUE IN NEXT TWELVE MONTHS

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.72, REVENUE VIEW $2.87 BILLION — REFINITIV IBES DATA

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $7.25, REVENUE VIEW $11.84 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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