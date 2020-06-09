Healthcare
June 9, 2020 / 10:26 AM / in an hour

BRIEF-Iqvia Unit To Raise $800 Mln Equivalent Through An Offering Of Euro-Denominated Senior Notes Due 2028

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June 9 (Reuters) - IQVIA Holdings Inc:

* IQVIA HOLDINGS INC - UNIT INTENDS TO RAISE $800 MILLION EQUIVALENT IN GROSS PROCEEDS THROUGH AN OFFERING OF EURO-DENOMINATED SENIOR NOTES DUE 2028

* IQVIA HOLDINGS INC - UNIT INTENDS TO RAISE $800 MILLION EQUIVALENT IN GROSS PROCEEDS THROUGH AN OFFERING OF EURO-DENOMINATED SENIOR NOTES DUE 2028

* IQVIA HOLDINGS INC - ALSO ANNOUNCED THAT ISSUER INTENDS TO DELIVER NOTICE OF REDEMPTION WITH RESPECT TO ITS OUTSTANDING 3.500% SENIOR NOTES DUE 2024

* IQVIA HOLDINGS INC - PROCEEDS FROM NOTES OFFERING WILL BE USED TO REDEEM ALL OF THE ISSUER’S 3.500% NOTES Source text: (bit.ly/3h8JZV7) Further company coverage:

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