FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
February 6, 2018 / 12:34 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Iradimed Corporation Q4 EPS $0.02

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Iradimed Corp:

* IRADIMED CORPORATION ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.10

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.02

* Q4 REVENUE $6.7 MILLION VERSUS $6.0 MILLION

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.33 TO $0.38

* SEES Q1 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.06 TO $0.07

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.22 TO $0.27

* SEES Q1 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.04 TO $0.05

* SEES FY 2018 REVENUE $29.3 MILLION TO $30 MILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE $6.8 MILLION TO $6.9 MILLION

* ‍NET INCOME FOR Q4 AND FULL YEAR 2017 WAS NEGATIVELY IMPACTED AS A RESULT OF TAX CUTS AND JOBS ACT​

* ‍REDUCTION IN U.S. FEDERAL CORPORATE TAX RATE EXPECTED TO POSITIVELY IMPACT IRADIMED‘S FUTURE EARNINGS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.