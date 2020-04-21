Healthcare
April 21, 2020 / 1:19 PM / in an hour

BRIEF-Iridex Says Size Of Board Was Increased From 6 To 7 Members As Of April 20 - SEC Filing

1 Min Read

April 21 (Reuters) - IRIDEX Corp:

* IRIDEX - IN CONNECTION WITH DORIS ENGIBOUS’S APPOINTMENT TO CO’S BOARD, SIZE OF BOARD WAS INCREASED FROM 6 TO 7 MEMBERS AS OF APRIL 20 - SEC FILING

* IRIDEX - MARIA SAINZ HAS DECIDED THAT SHE WILL NOT STAND FOR RE-ELECTION AT CO’S 2020 ANNUAL MEETING, WILL CONTINUE TO SERVE AS MEMBER OF CO’S BOARD

* IRIDEX - MARIA SAINZ RESIGNATION WILL BE EFFECTIVE IMMEDIATELY PRIOR TO CO'S 2020 ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS Source text: bit.ly/2VS0viO Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below