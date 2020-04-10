Healthcare
April 10, 2020 / 1:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Irish insurers agree to common measures during coronavirus crisis

1 Min Read

April 10 (Reuters) - IRISH FINANCE MINISTRY SAYS :

* MOST OF THE KEY INSURERS IN THE IRISH MARKET HAVE AGREED TO APPLY A SERIES OF COMMON COVID-19 MEASURES

* FIRMS WILL REDUCE PREMIUMS FOR BUSINESS CUSTOMERS TO REFLECT REDUCED EXPOSURE FOR EMPLOYER LIABILITY/ PUBLIC LIABILITY AND COMMERCIAL MOTOR

* FIRMS TO ALLOW 28 DAYS AFTER RENEWAL FOR PAYMENT

* FIRMS WILL MAINTAIN COVER FOR UNOCCUPIED COMMERCIAL BUILDINGS NOT IN USE FOR MAXIMUM OF 90 DAYS

* FIRMS INVOLVED INCLUDE ALLIANZ, AIG, AXA, FBD, RSA, LIBERTY INSURANCE, TRAVELERS INSURANCE AND ZURICH (Reporting By Dublin Bureau)

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