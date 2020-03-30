BRIEF-Irisity To Implement Short-Time Work Allowance And Other Cost Savings Due To COVID-19

March 30 (Reuters) - Irisity AB (publ):
* IRISITY PROVIDES AN UPDATE ON THE CURRENT SITUATION WITH RESPECT OF COVID-19
* ON CORONAVIRUS: COMPANY CURRENTLY INTENDS TO IMPLEMENT MEASURES SUCH AS SHORT-TIME WORK ALLOWANCE AND OTHER GENERAL COST SAVINGS
* THROUGH THESE MEASURES, WE EXPECT TO MAINTAIN OUR STRONG AND SOLID FINANCIAL POSITION TO CAPITALIZE ON OPPORTUNITIES THAT EXIST IN MARKET WHEN COUNTRIES AND COMPANIES RE-OPEN.
* FINANCIAL CONSEQUENCES ARE STILL DIFFICULT TO ESTIMATE, BUT COMPANY WILL CONTINUOUSLY IMPLEMENT MEASURES TO LIMIT SUCH IMPACT ON COMPANY OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)