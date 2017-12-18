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#Market News
December 18, 2017 / 5:38 PM / a day ago

BRIEF-IRobot Announces Agreement With Black & Decker In Patent Dispute

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - IRobot Corp:

* IROBOT ANNOUNCES AGREEMENT WITH BLACK & DECKER IN PATENT DISPUTE

* IROBOT - ‍AS PART OF DEAL, BLACK & DECKER TO DISCONTINUE SALES OF ALL HOME ROBOTIC VACUUMS FOR CERTAIN PERIOD AFTER SELLING THROUGH EXISTING INVENTORY​

* IROBOT CORP - REMAINING TERMS OF SETTLEMENT ARE CONFIDENTIAL

* IROBOT CORP - ‍AS PART OF AGREEMENT, IROBOT AGREED TO REMOVE BLACK & DECKER FROM PENDING U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION INVESTIGATION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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