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April 24, 2018 / 8:04 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Irobot Corp Q1 Earnings Per Share $0.71

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - iRobot Corp:

* IROBOT REPORTS FIRST-QUARTER FINANCIAL RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.71

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 REVENUE $1.05 BILLION TO $1.08 BILLION

* Q1 REVENUE $217.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $214.2 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE UP 19 TO 22 PERCENT

* REAFFIRMING 2018 FULL-YEAR REVENUE AND OPERATING INCOME EXPECTATIONS

* INCREASING FULL-YEAR 2018 EXPECTATIONS FOR EARNINGS PER SHARE

* SEES 2018 EARNINGS PER SHARE $2.15 - $2.40

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.31, REVENUE VIEW $1.07 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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