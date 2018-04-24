BRIEF-Irobot Corp Q1 Earnings Per Share $0.71

April 24 (Reuters) - iRobot Corp:
* IROBOT REPORTS FIRST-QUARTER FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE $217.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $214.2 MILLION
* REAFFIRMING 2018 FULL-YEAR REVENUE AND OPERATING INCOME EXPECTATIONS
* INCREASING FULL-YEAR 2018 EXPECTATIONS FOR EARNINGS PER SHARE
* SEES 2018 EARNINGS PER SHARE $2.15 - $2.40
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.31, REVENUE VIEW $1.07 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: