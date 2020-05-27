Healthcare
May 27, 2020 / 12:40 PM / Updated 26 minutes ago

BRIEF-Ironwood, Abbvie Report MD-7246 Phase 2 Data In Patients With Abdominal Pain Associated With IBS-D

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Ironwood Pharmaceuticals Inc:

* IRONWOOD AND ABBVIE REPORT TOP-LINE PHASE II DATA FOR MD-7246 IN PATIENTS WITH ABDOMINAL PAIN ASSOCIATED WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME WITH DIARRHEA (IBS-D)

* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - TRIAL DID NOT ACHIEVE STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENTS IN ABDOMINAL PAIN RELATIVE TO PLACEBO

* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - COMPANIES PLAN TO DISCONTINUE DEVELOPMENT OF MD-7246

* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - MD-7246 WAS GENERALLY WELL-TOLERATED IN PHASE II TRIAL IN IBS-D Source text for Eikon: Further company coverage:

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