Switzerland Market Report
January 6, 2020 / 1:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ironwood, Allergan Announce Settlement Resolving Linzess (Linaclotide) Patent Litigation

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Jan 6 (Reuters) - Ironwood Pharmaceuticals:

* IRONWOOD AND ALLERGAN ANNOUNCE SETTLEMENT RESOLVING LINZESS® (LINACLOTIDE) PATENT LITIGATION

* CO, ALLERGAN REACH DEAL WITH SANDOZ RESOLVING LINZESS (LINACLOTIDE) PATENT LITIGATION

* CO, ALLERGAN TO GRANT SANDOZ LICENSE TO MARKET 145 MCG & 290 MCG GENERIC VERSION OF LINZESS IN U.S. BEGINNING FEB 5, 2030

* HATCH-WAXMAN LITIGATION BETWEEN COS & SANDOZ REGARDING LINZESS PATENTS PENDING IN US DISTRICT COURT FOR DISTRICT OF DELAWARE TO BE DISMISSED

* IRONWOOD PHARMACEUTICALS- COMPANIES WILL SUBMIT SETTLEMENT AGREEMENT TO U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION AND U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE FOR REVIEW

* PATENT INFRINGEMENT LITIGATION BROUGHT BY COS AGAINST TEVA PHARMACEUTICALS USA REMAIN PENDING

* TRIAL THAT WAS SCHEDULED TO BEGIN ON JAN 7 HAS BEEN POSTPONED TO ENABLE PARTIES TO CONTINUE SETTLEMENT NEGOTIATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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