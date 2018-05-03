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May 3, 2018 / 8:22 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Ironwood And Allergan Announce Settlement With Aurobindo Pharma Resolving Linzess Patent Litigation

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Allergan plc:

* IRONWOOD AND ALLERGAN ANNOUNCE SETTLEMENT WITH AUROBINDO PHARMA RESOLVING LINZESS (LINACLOTIDE) PATENT LITIGATION

* SETTLEMENT WITH AUROBINDO IS SECOND PATENT INFRINGEMENT SETTLEMENT COMPANIES HAVE REACHED WITH RESPECT TO LINZESS

* IRONWOOD, CO TO GRANT AUROBINDO PHARMA LICENSE TO MARKET GENERIC VERSION OF LINZESS IN UNITED STATES BEGINNING ON AUG 5, 2030

* ALL ONGOING HATCH-WAXMAN LITIGATION BETWEEN COMPANIES AND AUROBINDO PHARMA REGARDING LINZESS PATENTS WILL BE DISMISSED

* ADDITIONAL DETAILS REGARDING SETTLEMENT WERE NOT DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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