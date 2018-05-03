BRIEF-Ironwood And Allergan Announce Settlement With Aurobindo Pharma Resolving Linzess Patent Litigation

May 3 (Reuters) - Allergan plc:
* IRONWOOD AND ALLERGAN ANNOUNCE SETTLEMENT WITH AUROBINDO PHARMA RESOLVING LINZESS (LINACLOTIDE) PATENT LITIGATION
* SETTLEMENT WITH AUROBINDO IS SECOND PATENT INFRINGEMENT SETTLEMENT COMPANIES HAVE REACHED WITH RESPECT TO LINZESS
* IRONWOOD, CO TO GRANT AUROBINDO PHARMA LICENSE TO MARKET GENERIC VERSION OF LINZESS IN UNITED STATES BEGINNING ON AUG 5, 2030
* ALL ONGOING HATCH-WAXMAN LITIGATION BETWEEN COMPANIES AND AUROBINDO PHARMA REGARDING LINZESS PATENTS WILL BE DISMISSED
* ADDITIONAL DETAILS REGARDING SETTLEMENT WERE NOT DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage: