BRIEF-Ironwood Pharmaceuticals To Separate Into Two Independent, Publicly Traded Companies

May 1 (Reuters) - Ironwood Pharmaceuticals Inc:
* IRONWOOD PHARMACEUTICALS ANNOUNCES INTENT TO SEPARATE SOLUBLE GUANYLATE CYCLASE (SGC) BUSINESS FROM COMMERCIAL AND GASTROINTESTINAL BUSINESS
* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - SEPARATION EXPECTED TO RESULT IN TWO INDEPENDENT, PUBLICLY TRADED COMPANIES
* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - EXPECTS TO INCUR CHARGES RELATED TO TRANSACTION
* IRONWOOD - ASSETS EXPECTED TO CONTINUE TO INCLUDE THREE IN-MARKET PRODUCTS AND TWO DEVELOPMENT CANDIDATES TARGETING GI DISEASES AND ABDOMINAL PAIN
* IRONWOOD - ANTICIPATES BEING PROFITABLE WITH “STRONG REVENUE GROWTH” FROM ITS IN-MARKET PRODUCTS FOLLOWING SEPARATION
* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - PLANS TO HAVE SEPARATE BOARDS AND MANAGEMENT TEAMS FOR EACH BUSINESS
* IRONWOOD - ALL OF IRONWOOD’S CURRENT LINACLOTIDE COLLABORATIONS ARE EXPECTED TO REMAIN WITH IRONWOOD
* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - INTENDS TO TRANSITION EMPLOYEES TO NEW BUSINESSES AS ORGANIZATION DESIGN IS COMPLETED OVER COMING MONTHS
* IRONWOOD PHARMA - PLANS TO PROVIDE UPDATE ON IMPACT OF TRANSACTION CHARGES ON 2018 GUIDANCE DURING Q2 INVESTOR UPDATE
* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - IRONWOOD EXPECTED TO RETAIN U.S. RIGHTS TO LESINURAD FRANCHISE FOR UNCONTROLLED GOUT
* IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC - AFTER SEPARATION, COMMERCIAL BUSINESS TO CONTINUE TO BE NAMED IRONWOOD, NAME OF RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. TO BE ANNOUNCED LATER Source text for Eikon: Further company coverage: