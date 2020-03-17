BRIEF-Irras Resolves On Fully Underwritten Rights Issue Of SEK 217 Mln

March 17 (Reuters) - Irras AB:
* IRRAS’ BOARD OF DIRECTORS RESOLVES ON A FULLY UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE OF APPROXIMATELY SEK 217 MILLION
* SUBSCRIPTION PERIOD IN RIGHTS ISSUE IS EXPECTED TO COMMENCE ON 26 MARCH 2020 AND CLOSE ON 9 APRIL 2020
* ISSUE WILL BE USED TO FINANCE CONTINUED COMMERCIALIZATION OF COMPANY’S PRODUCTS, IRRAFLOW AND HUMMINGBIRD, CORPORATE PURPOSES
* PROVIDED THAT RIGHTS ISSUE IS FULLY SUBSCRIBED, IRRAS WILL RECEIVE APPROXIMATELY SEK 217 MILLION BEFORE DEDUCTION OF TRANSACTION COSTS
* CARNEGIE INVESTMENT BANK IS ACTING AS GLOBAL COORDINATOR AND JOINT BOOKRUNNER IN TRANSACTION WHILE PARETO SECURITIES IS ACTING AS JOINT BOOKRUNNER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)