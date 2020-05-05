Healthcare
May 5, 2020 / 5:52 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Isofol: Arfolitixorin Gets Additional Clinical Patent Approval In US

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Isofol Medical AB (publ):

* ISOFOL’S DRUG CANDIDATE ARFOLITIXORIN RECEIVES ADDITIONAL CLINICAL PATENT APPROVAL IN THE UNITED STATES

* TODAY ANNOUNCED APPROVAL OF A CLINICAL PATENT FOR ARFOLITIXORIN IN UNITED STATES

* PATENT EXPIRES IN 2038 AND IS A DIVISIONAL PATENT FOR MASTER PATENT GRANTED IN US IN MAY 2019

* NOW GRANTED PATENT (US 10,639,311) IS MORE SPECIFICALLY FOCUSED ON DOSE REGIMEN USED IN ONGOING CLINICAL AGENT STUDY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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