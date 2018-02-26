BRIEF-iStar Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.40

Feb 26 (Reuters) - iStar Inc:
* ISTAR ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS
* WORKING WITH J.P. MORGAN SECURITIES LLC TO REVIEW STRATEGIC OPTIONS FOR LONGER-TERM LEGACY ASSET PORTFOLIO
* FOR 2018, CO IS TARGETING TO GENERATE OVER $400 MILLION OF PROCEEDS FROM LEGACY ASSET MONETIZATIONS
* EXPECTS TO RECORD GAIN TO BEGINNING BALANCE OF GAAP BOOK EQUITY OF ABOUT $76 MILLION, OR ABOUT $1.10 PER BASIC COMMON SHARE, IN Q1
* ALTERNATIVES INCLUDE ACCELERATED SALES OF ASSETS AND A SPINOFF AND/OR JOINT VENTURE
* DURING QUARTER, RECORDED $10.5 MILLION IMPAIRMENT ASSOCIATED WITH CONEY ISLAND AMPHITHEATER
* AS PART OF ITS REVIEW, ALSO LOOKING TO REDUCE ITS G&A EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage: