BRIEF-Italeaf S.P.A. Board Approved Year End Report For 2017

April 27 (Reuters) - Italeaf SpA:
* REG-ITALEAF S.P.A. : THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED THE YEAR END REPORT FOR 2017
* BOARD OF DIRECTORS APPROVED YEAR END REPORT FOR 2017 EXAMINED STRATEGIC GUIDELINES OF GROUP’S BUSINESS AND RECOVERY PLAN
* EXTRAORDINARY TRANSACTIONS ARE PLANNED TO REDUCE AND ACCELERATE REPAYMENT OF CURRENT BANK EXPOSURE
* NET ASSET VALUE (NAV) OF EURO 24.1 MILLION (EURO 1.41 PER SHARE) AS AT 31 DECEMBER 2017
* CONSOLIDATED NET LOSS OF EURO 40.8 MILLION FOR 2017 (A LOSS OF EURO 0.9 MILLION FOR ITALEAF, GROUP’S PARENT COMPANY)
* 2017 CONSOLIDATED REVENUES OF EURO 64.3 MILLION (EURO 3.7 MILLION FOR ITALEAF, GROUP’S PARENT COMPANY)
* BOARD OF DIRECTORS PROPOSED TO CARRY FORWARD LOSS FOR YEAR 2017
* RESIGNATION OF CHAIRMAN OF BOARD OF STATUTORY AUDITORS PAOLO SEBASTIANI, NEW AUDITOR CATERINA BRESCIA
* MANAGEMENT HAS BEGUN A PROCESS OF OPTIMISING AND RATIONALISING OF OPERATING AND STRUCTURAL COSTS OF ITALEAF S.P.A
* ANDREA BELLUCCI APPOINTED CHAIRMAN OF BOARD OF STATUTORY AUDITORS Source text for Eikon: Further company coverage: