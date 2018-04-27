FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 27, 2018 / 7:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Italeaf S.P.A. Board Approved Year End Report For 2017

Reuters Staff

2 Min Read

April 27 (Reuters) - Italeaf SpA:

* REG-ITALEAF S.P.A. : THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED THE YEAR END REPORT FOR 2017

* BOARD OF DIRECTORS APPROVED YEAR END REPORT FOR 2017 EXAMINED STRATEGIC GUIDELINES OF GROUP’S BUSINESS AND RECOVERY PLAN

* EXTRAORDINARY TRANSACTIONS ARE PLANNED TO REDUCE AND ACCELERATE REPAYMENT OF CURRENT BANK EXPOSURE

* NET ASSET VALUE (NAV) OF EURO 24.1 MILLION (EURO 1.41 PER SHARE) AS AT 31 DECEMBER 2017

* CONSOLIDATED NET LOSS OF EURO 40.8 MILLION FOR 2017 (A LOSS OF EURO 0.9 MILLION FOR ITALEAF, GROUP’S PARENT COMPANY)

* 2017 CONSOLIDATED REVENUES OF EURO 64.3 MILLION (EURO 3.7 MILLION FOR ITALEAF, GROUP’S PARENT COMPANY)

* BOARD OF DIRECTORS PROPOSED TO CARRY FORWARD LOSS FOR YEAR 2017

* RESIGNATION OF CHAIRMAN OF BOARD OF STATUTORY AUDITORS PAOLO SEBASTIANI, NEW AUDITOR CATERINA BRESCIA

* MANAGEMENT HAS BEGUN A PROCESS OF OPTIMISING AND RATIONALISING OF OPERATING AND STRUCTURAL COSTS OF ITALEAF S.P.A

* ANDREA BELLUCCI APPOINTED CHAIRMAN OF BOARD OF STATUTORY AUDITORS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.